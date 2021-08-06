Кабул, 7 августа, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Афганские террористы после захвата сельских районов продолжили наступление на крупные города, и последствия этой войны могут выйти за пределы Афганистана, заявила 6 августа специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану Дебора Лайонс.

Freeweibo.com Совбез ООН

Выступая на заседании Совбеза ООН из Кабула, она заявила, что выходом из сложившейся ситуации могут стать либо «подлинные мирные переговоры, либо набор трагически взаимосвязанных кризисов», вызванных развитием конфликта.

«В силах международного сообщества не допустить, чтобы Афганистан погрузился в ситуацию катастрофы, настолько серьезную, что у неё было бы мало, если вообще были, параллелей в этот век. И позвольте вас заверить, такая катастрофа имела бы последствия далеко за пределами Афганистана», — сказала Лайонс.

По её словам, только за последний месяц в трёх провинциях Афганистана (Кандагар, Герат и Лашкар-Гах) пострадали больше тысячи мирных жителей, разрушаются дома, больницы, магазины, мосты и другая инфраструктура. Столицы трёх провинций находятся под давлением наступающих боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Это другая война, напоминающая недавнюю Сирию или Сараево в не столь далёком прошлом. Нападать на городские районы — значит сознательно нанести огромный вред и привести к огромным жертвам среди гражданского населения», — отметила спикер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли город Шиберган — административный центр провинции Джаузджан на севере Афганистана.