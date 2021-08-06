Лос-Анджелес, США, 7 августа, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Фанаты кинокомиксов Marvel стали шутить в сети по поводу заявлении Джейка Джилленхола о ненужности частого мытья. Об этом 6 августа сообщил портал Comicbook.

Уточка для ванной

Поклонники фильмов студии стали публиковать в соцсетях анимированные изображения и коллажи, высмеивающие подход Джилленхола к гигиене. В основном они шутят на тему того, как коллеги актёра чувствуют себя, когда находятся рядом с ним на съёмочной площадке.

https://twitter.com/Holland97M/status/1423672198024282112

https://twitter.com/filmmaddens/status/1423658357651480576

https://twitter.com/jmnftagustd/status/1423656743553351680

https://twitter.com/jeremylovesyall/status/1423667701424164864

Для справки: Джейк Джилленхол во время интервью журналу Vanity Fair заявил, что всё чаще задумывается о том, что мыться не так уж и нужно. Он также сказал, что «существует целый мир отказа от купания», что подобная практика полезна для кожи, и что люди «очищаются естественно».