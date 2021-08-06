Иерусалим, 7 августа, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назначил Михаела Герцога на должность посла страны в Соединенных Штатах, сообщает пресс-служба главы израильского правительства.

Флаг Израиля

«Премьер-министр Беннет решил назначить Герцога на должность посла из-за его богатого опыта работы на политической и силовой аренах, а также благодаря его глубоким знаниям стратегических проблем, с которыми сталкивается Израиль, включая иранскую ядерную программу», — говорится в заявлении.

Уточняется, что 69-летний Герцог ранее занимал высокие позиции в Армии обороны Израиля, включая должность начальника штаба. После ухода в отставку из вооруженных сил он принимал участие в политических переговорах и занимал должность специального политического представителя при премьер-министре Биньямине Нетаньяху с 2009 по 2014 годы. Отмечается, что новый посол Израиля в США является братом израильского президента Ицхака Герцога.