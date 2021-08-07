Нью-Йорк, США, , 01:05 — REGNUM Пакистан не позволяет использовать свою территорию как плацдарм для нападений на Афганистан, заявил 6 августа журналистам пакистанский постпред при Организации Объединённых Наций (ООН) Мунир Акрам.

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По его словам, обвинения коллеги из Афганистана, заявившего о поддержке Пакистаном террористов, не соответствуют действительности.

«Мы полностью это отвергаем. Пакистан уничтожил террористические группировки на своей земле. В Пакистане нет для них безопасных убежищ. Наша граница с Афганистаном на 97% обнесена забором и исключает возможности бесконтрольного перемещения людей», — сказал Акрам.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернули масштабное наступление на позиции правительственных войск и населенные пункты Афганистана. Вопрос вынесли на обсуждение Совета Безопасности ООН.

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