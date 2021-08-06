Вашингтон, 17 июня, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп призвал 16 июня выступить против вакцинации детей школьного возраста, заявив о том, что они либо вообще не болеют COVID-19, либо легко переносят его, сообщает Politico.

По словам Трампа, на сегодняшний день необходимо обеспечить возвращение детей в школы.

«Однако применение вакцины на очень молодых людях действительно необходимо остановить», — отметил он.

В свою очередь, американские надзорные органы отмечают, что дети моложе 12 лет, которые еще не соответствуют критериям вакцинации против COVID-19, менее уязвимы для болезни, но не защищены от вируса полностью. Так, сначала пандемии у более 2000 детей был диагностирован мультисистемный воспалительный синдром, и более 30 умерли от этого редкого заболевания. Заражение коронавирусом вызывает такие симптомы, как сыпь, конъюнктивит и проблемы с желудком. Мультисистемный воспалительный синдром в первую очередь поражает детское сердце.