Дублин, 7 августа, 2021, 00:49 — ИА Регнум. Уровень заболеваемости COVID-19 в Ирландии за 14 дней вырос до 386 случаев на 100 тыс. человек — рекордного показателя с начала февраля 2021 года. Об этом 6 августа сообщил доктор Ронан Глинн, заместитель главного врача Ирландии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Несмотря на то, что связь между случаями заражения и тяжелым течением болезни была значительно ослаблена в результате вакцинации, она не была полностью нарушена, и, к сожалению, из-за высокой заболеваемости мы продолжаем видеть все большее количество людей в больницах», — цитирует Глинна телерадиокомпания RTÉ.

По его словам, только за последние две недели в Ирландии выявили 18 тыс. случаев заражения вирусом. Число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в стране составляет 189 человек, 30 из которых находятся в отделении интенсивной терапии.

Глинн отметил, что только 3% случаев заражения приходится на людей в возрасте старше 65 лет, а самая высокая заболеваемость наблюдается в группе молодых людей (от 16 до 34 лет).