Ханой, 7 августа, 2021, 00:47 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 8324 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что 8320 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли из-за границы. При этом около половины носителей SARS-CoV-2 — 4060 человек — выявили за сутки в городе Хошимин. Еще два крупных очага распространения инфекции находятся в провинциях Биньзыонг и Лонган.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Вьетнаме достигло 193 381. При этом более 189 тыс. носителей SARS-CoV-2 в стране выявили с конца апреля 2021 года. От осложнений COVID-19 в республике умерли 3016 пациентов.