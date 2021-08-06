Сербия, 7 августа, 2021, 00:48 — ИА Регнум. Панта Петрович, известный тем, что уже 15 лет живет в пещере недалеко от города Пирот на востоке Сербии, привился от коронавируса и призвал других сделать то же самое. Об этом 3 августа сообщило новостное агентство «Танюг».

(сс) Демин Алексей Барнаул Денисова пещера. Алтай

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"Я захотел привиться, потому что, если корона придет в город, она придет и в деревню, и в лес, в котором мы живем. Поэтому и я и мои друзья решили привиться. Мы привились первой дозой вакцины, ждем вторую. Я призываю всех привиться, потому что болезнь не выбирает», — сказал Петрович.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич для того, чтобы мотивировать граждан привиться от коронавируса, обещал государственные выплаты в размере $30 для всех, кто получит первую дозу вакцины в определенный период времени.