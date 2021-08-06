Босния и Герцеговина, 7 августа, 2021, 00:28 — ИА Регнум. Сербская православная церковь 6 августа в селе Пребиловцы (Босния и Герцеговина) отслужила панихиду в память о 800 сербских жителях деревни, которых во время Второй мировой войны зверски убили усташи (хорватские нацисты).

Геноцид сербов усташами-хорватами. 1943

На панихиде присутствовало большое количество верующих из разных областей Герцеговины, а также потомки жителей села, которые сегодня живут в разных странах мира.

Священную архиерейскую литургию в Пребиловцах служили епископ Захумско-Герцеговацкий и приморский Димитрий и епископ Дюссельдорфский и Германский Григорий.

Владыка Григорий в обращении к православным верующим рассказал о том, что «Пребиловцы — это святое место, место оздоровления и воскресения, так как оно стоит на костях мучеников», передает телеканал РТРС.

Напомним, что жертвами преступления усташей в 1941 году в селе Пребиловцы стали в основном женщины, дети и старики. В 1992 году бойцы «Хорватских оборонительных сил» взорвали склеп с останками жертв этого преступления.