Сыктывкар, 6 августа, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Предприятия Коми проверят на количество привитых от коронавирусной инфекции сотрудников. Об этом в ходе прямой линии «Вконтакте» заявил представитель республиканского управления Роспотребнадзора Ромэн Галимов.

Администрация Рыбинска Вакцинация в Рыбинске

«После 27 числа начнутся проверки, которые будут осуществлять, наверное, как специалисты Роспотребнадзора, так и органы государственной власти», — сообщил Галимов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми ведена обязательная вакцинация для 96 тысяч человек. Первый этап обязательной вакцинации завершился сегодня, 6 августа. Второй этап завершается 27 августа.