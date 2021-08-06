Белвью, США, 6 августа, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Видеоблогер Линус Себастьян вместе с журналистами различных изданий посетил офис компании Valve и протестировал портативную консоль Steam Deck. Ролик он опубликовал 6 августа на YouTube-канале Linus Tech Tips.

Логотип Steam

Себастьян, в частности, рассказал о впечатлениях от элементов управления консоли и похвалил Valve за некоторые решения. Одним из самых интересных моментов ролика является та часть, в которой видеоблогер проводит замеры тепловыделения консоли при помощи тепловизора. В этом тесте он сравнил Steam Deck с портативной консолью Aya Neo.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что своими впечатлениями от Steam Deck поделились журналисты порталов GamesRadar и The Verge. Корреспонденты The Verge опубликовали на YouTube видеообзор, в котором сравнили Steam Deck с Nintendo Switch.