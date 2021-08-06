Солнечногорск, Московская область, 6 августа, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Подготовка квалифицированных специалистов медиа и блогосферы позволит выстраивать интернет-коммуникацию с аудиторией в новом цифровом мире с использованием самых современных инструментов и противостоять распространению фейков и деструктивной информации. К такому выводу пришли участникипанельной дискуссии председателя комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна с участниками пятой смены «Служение Отечеству» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Темой встречи, которая прошла в пятницу, 6 августа, в Солнечногорске, стала «Постправда и виртуальная реальность: как разобраться в новых реальностях цифрового мира?».

Территория смыслов Александр Хинштейн

«Сейчас обучать работе нужно не только журналистов, но и блогеров, которые обладают многомиллионной аудиторией, но тоже попадаются на фейки, репостят непроверенную информацию. Поэтому необходимо обучать умению верификации информации, работы в новых форматах, современным методам интернет-коммуникации с аудиторией. Будучи экспертом конкурса «Лидеры интернет коммуникаций», который организовала АНО «Диалог» при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», я имел возможность наблюдать, как молодые ребята — эксперты в цифре — делают контент. Это сильно отличается от классической журналистики мгновенной реакцией на события и оперативностью, но «цифре» иногда не хватает глубины и умения анализировать информацию. И, конечно, есть огромный запрос на таких гибридных специалистов — которые способны работать и в цифре, и в классических медиа», — подчеркнул Александр Хинштейн, депутат Государственной думы РФ.

Депутат рассказал участникам смены, что главной проблемой современного информационного пространства являются фейки и постправда, когда реально формируется в интернет-пространстве и не имеет отношения к фактам. Вместе с тем он отметил, что законодательных мер борьбы с фейками недостаточно, особенно в интернет-пространстве, где скорость распространения информации очень высока. Для этого необходимы гибридные специалисты в области новых медиа, которые смогут работать с информацией, верифицировать ее и формировать реальную картину происходящего.

Спикер отметил, что немаловажным в условиях обилия медиаресурсов и резкого скачка онлайн-потребления является умение подавать информацию, доносить ее до аудитории «на ее языке». Однако сотрудники классических СМИ зачастую не обладают навыками работы «в цифре» и новыми формами онлайн-коммуникации с аудиторией.

«Государство обучило навыкам работе «в цифре» представителей самых разных профессий — чиновников, медиков, преподавателей и учителей. А для медиасферы, для журналистов, которые работают на передовой, отражают действительность, помогают в выявлении и решении проблем, подобных программ не было. Пришло время поучить журналистов прикладным навыкам работы в «цифре» — новым форматам подачи материалов, новым формам коммуникации с аудиторией, разговора с ней «на одном языке». Важно, чтобы про эти тренды, инструментарий рассказывали те, кто уже работает в них, лучшие в профессии. Знаю, что такую практико-ориентированную программу в этом году запускает Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», на территории которой мы сейчас находимся, и АНО «Диалог» — оператор цифрового диалога между властью и обществом. В рамках этой программы гуру российских СМИ и интернет-коммуникаций, лучшие специалисты-практики будут обучать журналистов, блогеров работать в самых современных форматах нового цифрового мира. Я могу только приветствовать такого рода инициативу — запуск образовательной программы, так как они тоже нуждаются в профессиональной подготовке и переподготовке. Те, кто думает о своем максимальном развитии в профессии и ценит свою репутацию, конечно, на такую программу запишутся и пойдут», — сказал Александр Хинштейн.

В дискуссии, которая состоялась в рамках пятой смены форума «Служение Отечеству», приняли участие молодые сотрудники силовых структур и ведомств, а также представители «Юнармии», военно-патриотических клубов и поисковых отрядов в возрасте от 18 до 35 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года. До 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

В 2020 году впервые проведен региональный этап «Территории смыслов» в Тамбове.

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума «Территории смыслов» являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей», образовательный партнер — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».