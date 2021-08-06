«Территория смыслов» обучает коммуникациям в цифровом мире
Солнечногорск, Московская область, 6 августа, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Подготовка квалифицированных специалистов медиа и блогосферы позволит выстраивать интернет-коммуникацию с аудиторией в новом цифровом мире с использованием самых современных инструментов и противостоять распространению фейков и деструктивной информации. К такому выводу пришли участникипанельной дискуссии председателя комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна с участниками пятой смены «Служение Отечеству» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Темой встречи, которая прошла в пятницу, 6 августа, в Солнечногорске, стала «Постправда и виртуальная реальность: как разобраться в новых реальностях цифрового мира?».
Депутат рассказал участникам смены, что главной проблемой современного информационного пространства являются фейки и постправда, когда реально формируется в интернет-пространстве и не имеет отношения к фактам. Вместе с тем он отметил, что законодательных мер борьбы с фейками недостаточно, особенно в интернет-пространстве, где скорость распространения информации очень высока. Для этого необходимы гибридные специалисты в области новых медиа, которые смогут работать с информацией, верифицировать ее и формировать реальную картину происходящего.
Спикер отметил, что немаловажным в условиях обилия медиаресурсов и резкого скачка онлайн-потребления является умение подавать информацию, доносить ее до аудитории «на ее языке». Однако сотрудники классических СМИ зачастую не обладают навыками работы «в цифре» и новыми формами онлайн-коммуникации с аудиторией.
В дискуссии, которая состоялась в рамках пятой смены форума «Служение Отечеству», приняли участие молодые сотрудники силовых структур и ведомств, а также представители «Юнармии», военно-патриотических клубов и поисковых отрядов в возрасте от 18 до 35 лет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года. До 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.
В 2020 году впервые проведен региональный этап «Территории смыслов» в Тамбове.
Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума «Территории смыслов» являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей», образовательный партнер — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».