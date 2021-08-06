Вашингтон, 6 августа, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Министерства здравоохранения и социальных служб США профинансировало проект по сбору частей тел абортированных младенцев, некоторые из которых могли быть живы за мгновение до извлечения органов, свидетельствуют новые документы, обнародованные 3 августа группой Judicial Watch.

Ян ван Эйк. Урок анатомии Фредерика Рюйша. 1683

Более 250 страниц документов были получены Judicial Watch и Центром медицинского прогресса в рамках судебного процесса против американского министерства, начатого в рамках закона о свободе информации, передаёт ИА «Красная весна».

Как следует из документов, министерство здравоохранения выделило по меньшей мере $2,7 миллиона на программу Университета Питтсбурга, направленную на создание «тканевого центра» из образцов, полученных от абортированных плодов сроком от 6 до 42 недель беременности, что соответствуют полностью выношенному ребёнку.

В своей заявке на грант от 2015 года университет указал, что «собирал ткани плодов более 10 лет… включая печень, сердце, гонады, ноги, мозг, мочеполовые ткани, включая почки, мочеточники и мочевой пузырь». Учреждение запрашивало государственные средства на «разработку системы сбора, контроля качества и распределения образцов мочеполовой системы (мочеполовых органов и функций) человека», изъятых у абортированных плодов.

Университет также утверждал, что является идеальным кандидатом для предоставления человеческих тканей исследователям правительства США, поскольку принимает меры для «обеспечения биологических образцов высочайшего качества».

Так, в заявке на грант говорилось, что время тёплой ишемии — количество времени, в течение которого орган или часть тела остаётся при комнатной температуре после того, как его кровоснабжение было уменьшено или прекращено, до охлаждения или повторного подключения к кровоснабжению — «сохраняется минимальным». В другом месте в документах университет сообщил, что он использует «стимуляцию родов» как «процедуру, которая будет использоваться для получения тканей».

Как указывается в пресс-релизе, сопровождающем публикацию документов, подчёркивается, что «если сердцебиение и кровообращение плода продолжаются при вызванном для извлечения органов аборте, это означает, что плод рождается ещё живым и причиной смерти является удаление органов». Иначе говоря, на органы разрезают ещё жизнеспособного младенца.

Ранее и Университет Питтсбурга, и Национальный институт здоровья, входящий в министерство здравоохранения США, заявляли, что соблюдают все требования законодательства, касающиеся исследований тканей плода. Опубликованные документы показали, что утверждения об этически сомнительных медицинских исследованиях, с которыми выступают ряд экспертов в США, больше не могут быть отклонены как «безосновательные теории заговора».