Лондон, 6 августа, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Британская нью-вейв-группа Duran Duran представила второй сингл грядущего альбома «Future Past», релиз которого состоится в 22 октября. В записи новой песни под названием «More Joy» приняла участие японская рок-группа Chai. Об этом сообщается в социальных сетях британского коллектива.

(сс) Unsplash Рок-фестиваль

«Chai казались нам настолько необычными, что по началу мы были в них не уверены. Они напомнили нам одну из японских видеоигр в стиле ретро. И только после того, как мы придумали слоган «More Joy», наш выбор пал на Chai», — рассказал клавишник группы Ник Роудс.

Ранее Duran Duran представили песню «Invisible» — заглавный сингл нового альбома.