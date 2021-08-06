Анкара, , 23:43 — REGNUM Люди, начавшие демонстрировать свое недовольство в связи с пожарами, наводнениями, мигрантами и экономическим кризисом в Турции, стали все громче озвучивать свою реакцию на улицах, в микрофоны и в социальных сетях. В социальных сетях было опубликовано более миллиона твитов с хештегом #tayyiperdoganistifa (тайипа эрдогана в отставку). В ответ на это сторонники Эрдогана ввели тег #seninleyizREİS (ПРАВИТЕЛЬ мы с тобой).

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Преподаватель университета Харун Якышык вкратце обобщил ситуацию в следующем твите:

@YakisikHarun: Пожары, наводнения, изнасилования, убийства, беззаконие… Похоже на Конец света. #tayyiperdoganistifa

Пользователь с ником Ucan Panda отвечает:

@Ucan_Panda34: Сирийцы. афганцы. пожары. корона. землетрясения. наводнения. безработица. бедность. ничего не упустил? Все проблемы в нашей стране… #tayyiperdoganistifa

Стамбульская ассоциация солидарности Каздаглары (гора Ида) в своем официальном аккаунте опубликовала следующий комментарий:

@kazdaglariist: Закон о лесном хозяйстве похож на пазл. Менявшийся 14 раз за 46 лет Закон о лесном хозяйстве за 19 лет правления ПСР изменился 28 раз. После изменения 115-го пункта закона границы лесных участков сократились, а участки, покрытые деревьями, стали пригодными для строительства. #tayyiperdoganistifa

Пользователь с ником Ararat Che Flankes опубликовал твит с изображениями, которые не были опубликованы в его посте:

@Arki36520509: Вот изображения, запрещенные к публикации председателем Высшего совета по радио и телевещанию, принадлежащему ПСР ❗❗❗ Буду благодарен, если подпишутся хорошие люди. Спасибо… #SpainwithTurkey

Пользователь с ником Ezgi Mola отвечает на этот твит следующим сообщением:

@EzgiMol: Турция сдалась огню: «Оказывается, во главе нас нет государства». #ArtvinYanıyor #tayyiperdoganistifa

Пользователь Cumhur öz публикует комментарий в поддержку этого сообщения:

@ZCumhur45: Каждый год я ездил в деревню Чёкертме, ставил палатку на пляже на несколько дней, а затем покупал несколько килограммов меда у старосты деревни. Больше нет этой деревни Чёкертме. Вся деревня сгорела дотла. Горят даже туристические турецкие дома, сейчас уже пожар дошел до ТЭЦ. #tayyiperdoganistifa

Владелец магазина Йылмаз Баллы публикует следующий комментарий:

@balkkk1: Спасшийся от огня в Мармарисе Зия Джошкун со слезами на глазах рассказал о пережитом: «мои деревья, о которых я заботился, как о детях, погибли… Лучше бы я тоже умер вместе с ними». Дядя, живи в здравии, живи еще долгие годы! Мы все сгорели. #tayyiperdoganistifa

Журналист Ихсан Демир публикует комментарий о том, что страна потеряла управление:

@ihsanD: Главное управление лесного хозяйства, бюджет которого составляет 4,2 миллиарда турецких лир, выделило всего 1000 турецких лир на закупку 26 вертолетов. Вы серьезно? Страна потеряла управление. #tayyiperdoganistifa

Журналист и телепродюсер Исмаил Саймаз публикует комментарий с резкой критикой ситуации:

@ismailsaymaz: Ты и пожар не смог потушить, потому что не отремонтировал пять самолетов, и на место сгоревших домов засунул TOKİ (Управление жилищного строительства) с его сомнительными действиями, заставив едва спасшихся от пожара сельских жителей взять в долг 200 тысяч лир, да еще и взвалил всю ответственность за бездействия на людей. #tayyiperdoganistifa

Севиль Озкюркчю отвечает на это сообщение следующим образом:

@sevilozkurkcu: Люди обратились к военным за помощью. Обратились к высокопоставленному офицеру с просьбой о помощи. умоляли помочь… Но Тайип Эрдоган помешал этому, заявив, что им запрещено покидать казармы. Чтобы люди не встречались с военными и не сплотились… Вы только посмотрите на эту логику! Об этом рассказал отставной командир высшего ранга. #tayyiperdoganistifa

Пользователь Йылмаз Гюней публикует комментарий в поддержку этого сообщения:

@lmazguney52: Это наша вина. Мы рисковали жизнью во время псевдо-переворота 15 июля 2016 г., дежурили на протяжении многих дней… нас заставили поверить в это… ради всего этого? Если бы это случилось сейчас, я не сдвинулся бы с места… #tayyiperdoganistifa

Пользователь Ясемин отвечает:

@yasemink09: ХВАТИТ ХВАТИТ ХВАТИТ!!! #TayyipErdoğanİstifa

Член профсоюза Яшар Уста поддерживает это высказывание следующим комментарием:

@yasarustaportal: Бюджет на лесные пожары не был израсходован. Выяснилось, что за 6 месяцев Главное управление лесного хозяйства израсходовало только 3,4 миллиона турецких лир из 193 миллионов бюджетных ассигнований, выделенных на пожары, и что оно выделило недостаточно средств по некоторым статьям расходов, а по другим статьям не покрыло выделенные из бюджета расходы. #TayyipErdoğanİstifa