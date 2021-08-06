Белвью, США, 6 августа, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Корреспонденты портала The Verge посетили офис компании Valve, где на протяжении часа тестировали консоль Steam Deck. Видеообзор они разместили 6 августа на YouTube-канале издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Steam

Журналисты запустили на Steam Deck такие игры, как Doom Eternal, «Ведьмак 3: Дикая охота» и Control. Они отметили, что две последние игры работают на Steam Deck «без тормозов» при средних настройках графики. Корреспонденты портала также провели сравнение консоли Valve с Nintendo Switch.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что журналисты портала GamesRadar также посетили офис Valve и протестировали Steam Deck. Они назвали «маленьким чудом» то, что игры, которые они запустили на портативной консоли, работали без особых проблем. Авторы GamesRadar пояснили, что многие разработчики, являющиеся партнёрами Valve, пока ещё не получили консоли и не могли внести в игры необходимы изменения.