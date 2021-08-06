Екатеринбург, 6 августа, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о жительнице Екатеринбурга, выпрыгнувшей с балкона с двухлетним сыном. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Sledcom.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин

Руководитель поручил «установить причины и условия, которые привели к совершению преступления в отношении ребенка», — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел 4 августа в Екатеринбурге. 30-летняя женщина вызвала полицейских, а после их прибытия выпрыгнула вместе с сыном с балкона. При падении они выжили, их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребёнка-инвалида в Бисерти (Свердловская область).

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