Приштина, , 23:34 — REGNUM Парламент Косово 6 августа порекомендовал отправить в отставку члена Судебного совета Косово Дритона Мухарреми.

Большая чистка

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поводом стали опубликованные 30 июля результаты прослушивания разговоров работников прокуратуры, указывающие на связь Судебного совета с коррупцией и вообще обличающее злоупотребление полномочиями в прокуратуре и суде первой инстанции Приштины.

Ранее был уволен глава департамента финансовой разведки Дардан Нухиу, занимавший этот пост с 2011 года.

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