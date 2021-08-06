Приштина, 6 августа 2021, 23:34 — REGNUM Парламент Косово 6 августа порекомендовал отправить в отставку члена Судебного совета Косово Дритона Мухарреми.

Большая чистка
Большая чистка

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поводом стали опубликованные 30 июля результаты прослушивания разговоров работников прокуратуры, указывающие на связь Судебного совета с коррупцией и вообще обличающее злоупотребление полномочиями в прокуратуре и суде первой инстанции Приштины.

Ранее был уволен глава департамента финансовой разведки Дардан Нухиу, занимавший этот пост с 2011 года.

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