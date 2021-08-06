Нью-Йорк, США, 6 августа, 2021, 23:16 — ИА Регнум. В сериале Netflix «Уэнздей Аддамс» (Wednesday Addams) роль Гомеса Аддамса исполнит Луис Гусман. Об этом 6 августа сообщает портал The Wrap.

Цитата из кф Семейка Аддамс. реж. Барри Зонненфельд 1991. США Кристина Риччи в роли Уэнзди Аддамс

Зрители знают этого актёра по ролям в фильмах «Ночи в стиле буги», «Управление гневом», «Путь Карлито», «Мечтатель», «Власть страха» и другим. Его последняя картина — это комедийный боевик «Шутки в сторону 2: Миссия в Майами» (2018).

Напомним, в основу сериала «Уэнздей Аддамс» легла франшиза «Семейка Аддамс». Реализацией проекта шоу руководят режиссёрТим Бертон и сценаристыАльфред Гоу иМайлз Миллар.

Сюжет нового сериала расскажет о том, как Уэнздей Аддамс учится контролировать появляющиеся, а экстрасенсорные способности, попутно девочка пытается остановить убийцу, который терроризирует город. Ей также придётся раскрыть 25-летнюю тайну, которая связана с родителями.