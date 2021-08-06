Москва, 6 августа, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Два дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота осуществили полёт в северо-восточные районы Атлантики, совместно отработав учебные задачи с российскими боевыми кораблями в океанской зоне, сообщает 6 августа пресс-служба Северного флота России.

Mil.ru Дальний противолодочный самолёт Ту-142

«Полёт дальних противолодочных самолётов проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной Атлантики», — уточняет пресс-служба.

Полёт продолжался около12 часов, протяженность его маршрута превысила семь тыс. км.

Противолодочные Ту-142 выполнили учебную задачу по обнаружению группировки условного противника, в роли которой выступили корабли Северного флота.

Кроме того, экипажи самолётов передали целеуказания корабельной ударной группе во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов», действующей на северо-востоке Атлантики.

Напомним, Северный флот проводит масштабную командно-штабную тренировку, в которой участвуют несколько десятков кораблей и судов и порядка 10 тыс. военнослужащих.