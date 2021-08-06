Челябинск, 6 августа, 2021, 23:17 — ИА Регнум. О задержании жителя Челябинска, у которого при себе было наркотическое вещество, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Наркотики

Инцидент произошёл утром три дня назад, 4 августа, в Челябинске на улице Молодогвардейцев. У дома №29 росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, заметили человека, приметы которого совпадали с приметами объявленного в розыск.

«При виде патрульного автомобиля мужчина резко сменил направление движения, побежав в сторону улицы Ворошилова, сбросив при этом на землю фольгированный свёрток, — сообщили в ведомстве. — Мужчина был остановлен».

На месте задержания приехавшая следственно-оперативная группа изъяла свёрток. У задержанного, ранее судимого челябинца 43 лет, уже в отделении полиции «изъяли полимерный пакет, в котором находилось 15 свёртков, перемотанных изолентой».

Как выяснили химики, в свёртках находилось наркотическое вещество массой более трёх граммов. Возбуждено уголовное дело о хранении и распространении наркотиков.