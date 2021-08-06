Приштина, Сербия, 6 августа, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Косово по-прежнему страдает от пожаров. По данным на 6 августа, наиболее серьезна ситуация в горах Руговы.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области Пожар на поле с пшеницей

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в огне оказался национальный горный парк Немуна в Штупеч, Печский муниципалитет. В тушении пожаров принимают участие пожарные бригады, полиция, силы безопасности Косово, сотрудники парка и частные предприятия, а также состав миссии НАТО в Косово КФОР.

Есть и успехи: пожарным удалось потушить полевой пожар около деревни Пограджа, который охватил около 20 га территории. Глава Джилянского муниципалитета Люфти Хазири поблагодарил пожарных за работу, совершенную в условиях нехватки людей.