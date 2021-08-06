Приштина, Сербия, 6 августа, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Косовским интеллектуалам не понравилось то, что албанский город Корча пригласил сербского певца Горана Бреговича выступить 22 августа на закрытии фестиваля пива в этом городе. Политический аналитик Юсуф Тачи 6 августа призвал министерство культуры сепаратистского Косово направить письмо протеста муниципалитету Корча и албанскому правительству по этому поводу.

Александр Погожев ИА REGNUM Игра на гитаре

«Так называемый артист, сербский певец Горан Брегович, который сознательно подчинил искусство пропаганде преступной и геноцидной политики, официально был приглашен выступить в муниципалитете Корча. Косовские институты должны на это отреагировать», — написал Тачи на своей странице в «Фейсбуке».

По его мнению, выступление Бреговича в Албании «оскорбительно для албанцев, а также для тех, кто дорожит общечеловеческими ценностями и ценностями искусства».

Тем временем заместитель мэра города Корча Бениля Терова заявила изданию «Газета экспресс», что она не отменит участие Бреговича в фестивале, так как «не желает занимать политическую позицию по данному вопросу».