Москва, 6 августа, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования «Сармат» станет гарантией мирной жизни России на ближайшие десятилетия, заявил 6 августа генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Mil.ru «Сармат»

«Коллектив «Красмаша» действительно бьется за «Сармат», понимая, что на ближайшие десятилетия это грозное оружие станет главной гарантией мирной жизни наших семей, наших детей и внуков», — написал Рогозин.

Напомним, 6 августа министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил о начале лётных испытаний новой ракеты «Сармат» уже в этом году. По его словам, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в 2022 году.

Справка ИА REGNUM: межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» обеспечивает доставку 10 тонн разделяющихся ядерных боеголовок в любую точку земного шара.