Вашингтон, 6 августа, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Activision опровергла слухи о том, что разрабатывает переиздание игры Call of Duty: Modern Warfare 3. Об этом 6 августа сообщил портал Charlie INTEL.

Компьютерная игра Call of Duty: Modern Warfare

Журналисты получили комментарий с опровержением непосредственно от издательской компании.

«Ремастера Modern Warfare 3, будь то кампания или многопользовательская игра, не существует», — заявил в письме представитель Activision, подчеркнув, что все, кто утверждает обратное, вводят геймеров в заблуждение.

Для справки: первые сообщения о том, что Activision работает над проектом ремастера Call of Duty: Modern Warfare 3 появились около года назад. Отметим, что ранее издатель выпустил ремастеры кампаний для игр Modern Warfare и Modern Warfare 2. Многие поклонники франшизы считают, что выпуск ремастера третьей части стал бы для компании вполне логичным шагом.