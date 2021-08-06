Москва, 6 августа, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Численность граждан России с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2021 года со ставила 19,1 миллиона человек, или 13,1% населения страны. Такие предварительные данные приводит 6 августа Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

В том числе, по оценке ведомства, в I квартале 2021 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 21,1 миллиона российских граждан (14,4%), во II квартале — 17,7 миллиона человек (12,1%).

Напомним, величина прожиточного минимума в России, установленная на 2021 год, в среднем на душу населения составляет 11 653 рубля, для граждан трудоспособного населения — 12 702 рубля, среди пенсионеров — 10 022 рубля, среди детей — 11 303 рубля.