Рим, , 22:51 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги в пятницу, 6 августа, отказался отвечать на вопрос журналистов о том, как долго просуществует нынешняя правящая коалиция.

Марио Драги World Economic Forum

«Этот вопрос — в руках парламента», — отметил он.

Новые парламентские выборы в Италии должны пройти весной 2023 года. Правительство Драги — третье после проведения выборов 2018 года.

Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, в феврале 2021 года получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали все представленные в парламенте крупные политические силы (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий вошли в состав правительства.