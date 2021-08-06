Париж, 6 августа, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Мирный митинг противников санитарных пропусков у Конституционного совета Франции в Париже, направленный против ограничений, которые ввели французские власти с целью остановить распространение новой коронавирусной инфекции, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 6 августа в социальной сети Facebook.

Ламартин на ступенях Ратуши 25 февраля 1848 года

«Вот это я понимаю уровень протестов. А не вот эти все 100 чел. в Москве со смузи и подворотами», — шутит Николай З.

Многие пользователи пришли к выводу, что французские граждане всему миру дают прекрасный пример того, как следует бороться за свои права.

«За свои права, за свою свободу вышли! Свободолюбивый французский народ! Молодцы! Пример остальным!» — пишет Татьяна И.

Thomon Желтые жилеты

Некоторые комментаторы отмечают, что французы бастуют и митингуют по любому поводу, даже не самому серьёзному. Поэтому не стоит придавать таким шествиям особого значения.

«Демонстрации — это у них национальная болезнь такая. Сейчас к осени обострится, когда из отпуска вернутся. Французам дай только повод, они всегда за то, чтобы побуянить на улицах», — считает Olga P.

Часть людей считает, что правоохранители не стали устраивать разгон митинга, вызвав этим самым дополнительное недовольство в обществе. И другим странам, пишут граждане, стоит прибегать к такому «миролюбивому» подходу к акциям протеста.

«И никто им не запрещает демонстрацию, никто их не бьёт дубинками, не пинает в живот ногами, не тащит по асфальту в автозаки, на них не заводят уголовные дела. Вот это и есть настоящее народовластие!» — указывает Сергей Н.

Ряд пользователей указывает на то, что французская полиция уже участвовала в столкновениях с недовольными гражданами Франции, поэтому данный митинг стал, по сути, исключением в правилах.

«А ещё недавно их слезоточивым газом травили. Судя по всему, поняли, что лучше делать мирные марши. В результате стало сразу лучше и народу стало пообильнее», — пишет Сергей Н.

Делакруа Эжен Свобода, ведущая народ на баррикады 1830

Отдельные комментаторы отмечают, что Франция, спустя столетия, остаётся лидером протестной активности внутри общества.

«Всё-таки молодцы французы. Течёт ещё кровь бунтовщиков и революционеров. Но, увы, миром правят деньги. И, почуявшие громадные прибыли, давно поставили ВОЗ на колени. А те гнут правительства всех ведущих стран. Но хоть показали своё мнение французы. Респект», — отмечает Meruet M

Напомним, 5 августа противники санитарных пропусков устроили мирный митинг у Конституционного совета Франции в Париже, направленный против ограничений, которые ввели французские власти с целью остановить распространение новой коронавирусной инфекции.