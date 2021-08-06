Рим, 6 августа, 2021, 22:46 — ИА Регнум.

В Италии в пятницу, 6 августа, вступили в силу новые коронавирусные ограничения.

Russian.news.cn Карантин в Италии

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Граждане, не получившие так называемый «антикоронавирусный паспорт», не могут посещать некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.).

Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов.

По данным итальянских СМИ, в барах и ресторанах действительно ведутся проверки, при этом многие из владельцев заведений высказывают недоумение, почему непривитым гражданам нельзя ходить в бар, но можно — в метро или в банк.

По данным на6 августа, в Италии умерли128 187человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на24(днем ранее — на27). Число подтвержденных носителей выросло на6599(днем ранее — на7230). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 383 787 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены104 685человек — на3639 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали32 792 330человек, что составляет54,45% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов».