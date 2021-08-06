Токио, 6 августа, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Bandai Namco US выложила в сеть трейлер загружаемого дополнения (DLC) Legendary Pack 2 игры Dragon Ball Xenoverse 2. Ролик был опубликован 6 августа на twitter-странице компании.

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Релиз DLC состоится осенью 2021 года, пока разработки не назвали точную дату. Дополнение добавит в игру новый контент и двух персонажей. Ролик показал, что один из новых бойцов — это инопланетянин Цзижень, о втором пока ничего не известно.

https://twitter.com/BandaiNamcoUS/status/1423645158067822592

Для справки: Dragon Ball Xenoverse 2 — это экшн-игра с элементами файтинга (упор сделан на рукопашный бой), разработанная на основе популярной манга‑ и аниме-франшизы «Жемчуг дракона». Её релиз состоялся в октябре 2016 года на PlayStation 4, Xbox One и ПК.