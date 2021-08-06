Власти Турции заявили, что почти все лесные пожары в Анталье потушены
Анкара, 6 августа, 2021, 22:40 — ИА Регнум. В турецкой провинции Анталья потушены почти все лесные пожары, сообщают 6 августа турецкие СМИ со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Лесной пожар
По его словам, еще не потушены пожары в районе Ибради.
«Пожары в Анталье потушены, за исключением района Ибради», — заявил Чавушоглу.
При этом отмечено, что опасность лесных пожаров сохраняется, так как жара в Турции может достичь отметки в 50 градусов по шкале Цельсия даже в тени.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в стране было зафиксировано 196 очагов возгорания.