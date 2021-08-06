Архангельск, 6 августа, 2021, 22:38 — ИА Регнум. В Архангельской области число безработных за год сократилось на 45,9%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Карикатура о безработице из чикагского журнала (фрагмент). 1902 год

«По данным на 1 июля 2021 года в регионе официально зарегистрированы в качестве безработных 12,1 тысяч человек, или 2,2% рабочей силы. По сравнению с 1 июля 2020 года численность безработных граждан уменьшилась на 10,3 тысяч человек (на 45,9%)», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять месяцев 2021 года население Архангельской области уменьшилось на пять тысяч человек. На отрицательную динамику в значительной степени повлияла естественная убыль населения.