Сыктывкар, 6 августа, 2021, 22:29 — ИА Регнум. В Коми на лечении с COVID-19 находятся 40 беременных. Состояние некоторых из них медики оценивают как тяжелое. Об этом в ходе прямой трансляции «Вконтакте» сообщила главврач республиканского перинатального центра Ольга Лебедева.

Беременная

«Заболевание у беременных проходит очень тяжело. Ухудшение у заразившихся наступает быстро, а лечение противовирусными препаратами будущим матерям противопоказано […] мы уже имеем одну потерю из-за ковида у женщины после родов», — сообщила она.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском штабе, за последние сутки в Коми выявили 282 носителя коронавируса, 11 ковид-пациентов скончались.