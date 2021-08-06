Лос-Анджелес, США, 6 августа, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Продюсер Джон Дэвис подтвердил, что фильм «Хроника 2» уже находится в производстве. Об этом 6 августа сообщает портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Дэвис отметил, что в сиквеле история будет рассказываться «с женской точки зрения». События второй части «Хроники» развернутся спустя десять лет после тех, что были показаны в оригинальной картине.

Отметим, что режиссёр Джош Транк, снявший первый фильм, в мае 2020 года заявил, что пытался помешать реализации проекта сиквела. Тогда он пояснил, что ему не понравился сценарий. Оригинальная картина при бюджете $12 млн собрала в прокате США $64,5 млн, а в мире — $126,6 млн.