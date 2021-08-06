Скопье, 6 августа, 2021, 22:54 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии 6 августа сообщили о том, что к концу 5 августа вакцинацию прошли 528 117 граждан страны.

Николай Хижняк ИА REGNUM Мобильный пункт для прививки от COVID-19, который развернули возле одного из торговых центров города Краснодар

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, обе дозы вакцины получили уже 416 614 человек.

Вакцинированы 65% населения старше 70 лет, 62% населения старше 65 лет, 58% населения старше 60 лет и 47% населения старше 50 лет. Совершеннолетние граждане страны всех возрасты могут привиться в любом пункте вакцинации. В стране продолжается вакцинация школьников (по записи).