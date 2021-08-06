Вашингтон, 6 августа, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Одиннадцатый полет над поверхностью Марса успешно провёл вертолет Ingenuity. Об этом 6 августа сообщает Лаборатория реактивного движения (ЛРД) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).»Марсианский вертолёт без проблем перелетел на новое место! Ingenuity летел 130,9 секунды, преодолев примерно 380 метров, перед тем, как приземлиться в месте, которое станет базой будущих разведывательных полётов, которые помогут марсоходу Perseverаnce в поисках древней жизни», — говорится в сообщении.

Nasa.gov Малый вертолет Ingenuity на Марсе

Напомним, вертолет Ingenuity, на создание которого было потрачено $80 млн, был доставлен в кратер Езеро 18 февраля вместе с марсоходом Perseverance. NASA рассчитывает с его помощью изучит недоступные для шестиколесного ровера районы, создать трехмерные карты поверхности Марса и решить другие научные задачи.