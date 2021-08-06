Магнитогорск, Челябинская область, 6 августа, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Уменьшить финансовое участие Еврейской автономной области в финансировании строительства дамб попросил глава региона Ростислав Гольдштейн президента РФ Владимира Путина 6 августа в ходе поездки главы государства на Урал.

Сouncil.gov.ru Ростислав Гольдштейн

Гольдштейн «Уровень федерального софинансирования определен в размере 90 на 10 процентов. Вы знаете положение с бюджетом Еврейской АО и сами лично несколько раз помогали, чтобы отбалансировать бюджет».

Он сослался на мнение Росводресурсов о том, что из регионального бюджета «не должны финансироваться непрофильные затраты», а к ним относится и переустройство сетей инженерно-технического обеспечения, пересекающиеся с дамбами, и реконструкция автомобильных дорог, проходящих по дамбам, и приобретение насосного мобильного оборудования.

Следите за развитием событий в трансляции: «Поездка Путина в Челябинскую область и Башкирию — трансляция»

ЕАО должна, отмечает Гольдштейн, направить на стоимость дамб 817 млн рублей (это 25% софинансирования).