Москва, , 22:16 — REGNUM Новые крупные города на территории Сибири существенно повлияли бы на ее развитие в позитивном ключе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Зимняя тайга

Комментируя предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу, построить в Сибири от трех до пяти новых городов с населением до 1 млн человек, экономист предположил, что глава Минобороны, скорее выразил проблему, как он ее понимает, чем представил готовый проект создания трех — пяти новых мегаполисов в Сибири. Проблема же этого региона заключается в том, что местному рынку не хватает спроса.

«Российская экономика в Сибири генерирует большое количество электричества, добывает большой объём полезных ископаемых. Но с переработкой дела обстоят недостаточно хорошо, транспорт нужно развивать. Но если бы в Сибири существовало три — пять городов размером с Новосибирск или Омск, они, разумеется, находились бы на юге Сибири, то это довольно сильно бы изменило ситуацию. Такие крупные города обеспечили бы притяжение товаров, спрос на услуги. Они позволили бы ориентироваться на них в перерабатывающей промышленности. В этом смысле они были бы очень полезны», — сказал экономист.

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