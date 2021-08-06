Боевики напали на две деревни на востоке ДР Конго. Убито 15 человек
Киншаса, 6 августа, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Не менее 15 человек были убиты на востоке Демократической Республики Конго в результате нападения боевиков террористической группировки «Альянс демократических сил», сообщает 6 августа Agence France-Presse.
(сс) Clement Bourse
Конго
По данным агентства, нападения произошли в районе Бени провинции Северное Киву.
В частности, 5 августа боевики убили в деревне Мбинги десять человек. На следующий день в деревне, расположенной в одном километре от Мбинги, боевики убили еще пятерых местных жителей.
В район происшествия направлены военные для преследования террористов.