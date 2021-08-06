Скопье, 6 августа, 2021, 22:17 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии утром 6 августа сообщили о прибытии в страну 20 тысяч доз вакцины от коронавируса производства компании Astra Zeneka.

Tamara Saveska Тетово, Македония

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вакцины были получены в дар от Хорватии. Вакцины будут использованы уже на следующей неделе.

Ранее, в начале июля, глава МИД Хорватии Гордан Глиц Радман направил Северной Македонии 10 тысяч доз вакцины.

Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче поблагодарил правительство Хорватии за проявление солидарности в борьбе с вирусом. Всего в стране произведено около миллиона инъекций вакцины.