Вашингтон, 6 августа, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена не видит необходимости мешать развитию экономики и закрывать школы из-за распространения штамм «Дельта», заявила 6 августа представитель Белого дома Джен Псаки.

(сс) The White House Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

«Это не март 2020 года и не январь 2021 года. Мы не будет мешать нашей экономике или закрывать школы. Наша страна стала намного сильнее сильнее, чем была, когда мы вступали в должность», — сказала Псаки во время брифинга.

Напомним, что в Соединенных Штатах примерно 93,4% новых заражений коронавирусов приходятся на штамм «Дельта». Такие данные предоставил 4 августа Центр по контролю и профилактике заболеваний США. При этом еще в мае распространенность штамма «Дельта» в США оценивалась примерно в 3%.