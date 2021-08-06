Вашингтон, 6 августа, 2021, 22:04 — ИА Регнум. Разработчики видеоигр, являющиеся партнёрами Valve, получат консоли Steam Deck «на этой неделе». Об этом 6 августа сообщает портал GamesRadar.

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Журналисты отметили, что во время визита в офис Valve им удалось запустить некоторые игры на портативной консоли, и что они, как правило, работали без сбоев, несмотря на то, что разработчики не вносили в игры изменения, поскольку у них просто не было возможности протестировать их на Steam Deck. Авторы GamesRadar отметили, что это само по себе является «маленьким чудом».

В разговоре с журналистами представитель Valve отметил, что некоторые партнёры ещё не видели консоли, поскольку их не было даже у самой компании. Он сообщил, что Valve получила устройства «пару дней назад» и добавил, что в компании «нервничали», поскольку могла сложится ситуация, когда ей нечего было бы показывать приглашённым корреспондентам GamesRadar, поскольку партия Steam Deck находилась на таможне.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Valve перестала называть конкретные сроки поставок Steam Deck. Компания начала сообщать людям, забронировавшим консоль, что они смогут получить её только«после второго квартала 2022 года».