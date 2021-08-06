6 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 22:44 — REGNUM Совместное заявление представителей семи стран Запада, включая США, Великобританию и Францию, с призывом к России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести свои войска из них, стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 6 августа в социальной сети Facebook.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вот не было бы России, чем бы ещё занимались наши «партнёры» в Европе и Америке? Нестерпимо скучная была бы их жизнь!» — считает Лариса С.

Многие пользователи пришли к выводу, что западные страны ждут от руководства России заведомо невыполнимых действий.

«А как эти страны представляют это предательство чисто технически? Россия должна вызвать представителей Южной Осетии и Абхазии и заявить им: «По требованию семи стран, которые не имеют с вами общей границы и находятся за тысячи километров от вас, мы решили отменить ваше признание, потому что эти страны этого очень хотят. Мы вас больше не признаём. И в дальнейшем обязуемся выполнять все требования и желания этих и многих других стран тоже». Это должно так произойти или как-то иначе?» — задаётся вопросом Jurij O.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что, с точки зрения интересов российского народа, отзывать следует намного более ранние решения руководства страны.

«Если уж и отзывать, то начинать следует с Беловежских соглашений и последующих им документов. Чисто ради справедливости», — поделился своим мнением Andrey P.

Часть людей считает, что страны Запада лезут не в своё дело, пытаясь повлиять не только на внутренние процессы в России, но и в соседних суверенных государствах.

«А кто эти европейские страны? Ну, кто они такие, чтобы свои правила нам диктовать? Они пусть сначала у себя проблемы разгребут! Вон, турки уже сколько лет сидят на Кипре и в ус не дуют. Где требования Европы и США к Турции? Нет их», — указывает Наталия Л.

Ряд пользователей указывает на то, что страны НАТО сами устраивают по всему миру хаос, в результате чего страдают миллионы людей. В это самое время Россия, наоборот, несёт мир и процветание в соседние страны.

«А можно ли призвать страны НАТО вывести свои войска из Косово, Сирии и многих других мест, где они являются интервентами? А репарации за уничтожение Белграда с них можно просить? По-моему, такие призывы к Российской Федерации выглядят абсурдными даже для Запада», — отмечает Евгений П.

KFOR. Косово Georgia National Guard

Нашлись и те, кто убеждён, что Южная Осетия, как и Абхазия благодарны России за предоставленную им возможность иметь свободу и право самим решать свою судьбу.

«Что за чушь?! Пять дней убивали людей! Сколько горя принесла война?! Нельзя отзывать решения и отзывать признание независимости Южной Осетии и Абхазии! Люди живут и радуются независимости! Пусть не так богато, как хотелось бы, но свобода и независимость сделали своё дело — народ свободен! Ну, а что происходит с Грузией?! Неужели не видно, как бедствует народ, управляемый, как и Украина, из-за рубежа? Пора прекращать сферы влияния Америки в Европе, пусть на своём континенте порядки наводят!» — пишет Лидия М.

Напомним, 5 августа представители семи стран Запада, включая США, Великобританию и Францию, сделали совместное заявление с призывом к России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести свои войска из них.