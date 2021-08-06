Сараево, 6 августа, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Лидер бошнякской Партии демократического действия Бакир Изетбегович не рекомендует верховному представителю международного сообщества по Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиану Шмидту встречаться с представителями Республики Сербской в неформальной обстановке. Об этом Изетбегович заявил 6 августа.

European People's Party Бакир Изетбегович

«Я не рекомендовал бы Шмидту соглашаться с самого начала на такое отношение. Канцелярия верховного представителя имеет четкую позицию, определенную в соответствии в Дейтонским соглашением, и не нужно, чтобы Шмидт ставил этот авторитет под вопрос. Ему понадобятся железные нервы, пока все не встанет на свои места», — цитирует слова Изетбеговича портал Klix.ba.

Ранее представитель сербов в президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о том, что с новым верховным представителем Кристианом Шмидтом политические представители Республики Сербской могу встретиться только в неформальной обстановке, так как никто из них не признает его легитимным представителем международного сообщества.

Напомним, что Шмидт был назначен на должность верховного представителя в БиГ в обход СБ ООН. Его кандидатуру, кроме Республики Сербской, также не признает официальная Москва.