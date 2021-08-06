Скопье, 6 августа, 2021, 22:16 — ИА Регнум. В Северной Македонии 6 августа в результате исследования 5929 образцов выявили 325 новых носителей коронавируса. С каждым днем число выявляемых носителей (суточный показатель) увеличивается на сотню, растет число смертей. Новая волна распространения инфекции требует более активного участия граждан в вакцинации.

vesnamarkovska Тетово. Македония

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В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 157 251 случай заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 5502. За сутки умер один человек. Кроме того, 150 481 пациент выздоровел. Лечение в стране проходят 1268 человек, и это число стремительно растет. В минздраве страны уже заявили о возможности повторного ввода ограничений.