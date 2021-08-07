Гавана, 7 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. На Олимпийских Играх в Токио Куба показала наилучший результат в медальном зачете с 2004 года, сообщает 6 августа Prensa Latina.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

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На данный момент кубинская делегация завоевала шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали, заняв 13-е место в общем медальном зачете. В 2016 году в Рио-де-Жанейро рекорд был — 5−2-4, в Лондоне — 5−3-7, а в Китае — 3−10−17.

Важным достижением стала победа боксера Хулио Сезара Ла Круса, который принес острову шестую золотую медаль в Токио.

Отметим, что Ла Круз одержал убедительную победу в весовой категории до 91 килограмма.

Напомним, Россия в настоящее время удерживает третье место по числу олимпийских наград. На счету российских атлетов 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых медалей. Первое место принадлежит США, второе — Китаю, однако китайские спортсмены являются лидерами по числу золотых наград (34).