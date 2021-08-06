Элиста, 6 августа, 2021, 21:56 — ИА Регнум. В Калмыкии возбуждено уголовное дело после взрыва газа у здания школы в Элисте, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

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Инцидент во дворе школы № 23 произошёл днём 5 августа в ходе проведения работ по подготовке учреждения к отопительному сезону. В результате хлопка пострадали два сотрудника компании «Энергосервис». Они получили травмы и термические ожоги тела. Оба находятся в реанимации.

Расследование уголовного дела об оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, продолжается.