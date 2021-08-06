Рим, 6 августа, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Обе палаты парламента Италии и правительство страны в пятницу, 6 августа, ушли на летние каникулы.

Camera dei deputati Парламент Италии

Министры будут отдыхать две недели, депутаты — месяц. Август — традиционный сезон отпусков в Италии.

Последним документом, который утвердило правительство перед отпусков, стали новые правила использования «антикоронавирусных паспортов».

Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С 6 августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не смогут посещать некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.).