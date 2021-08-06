Скопье, 6 августа, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Каждую минуту в Северной Македонии разгораются пожары. По данным на 6 августа, наиболее сложная ситуация наблюдается в районе Куманово, где за полтора часа появились восемь очагов огня, Делчево и Пехчево.

Workers.org Стена огня

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в окрестностях Прилепа огонь распространяется сразу в 18 местах, несколько человек пришлось эвакуировать.

18 активных очагов заражения сохраняется в столичном муниципалитете, Скопье. Глава центра по управлению кризисами Мария Милкова сообщила, что наиболее серьезно ситуация обстоит в деревнях Кучково, Верхняя Сфиллара, Добрый дол, Ракотинца и Верхний Блац.

Ожидается, что ветер, распространяющий пламя, еще усилится. На борьбу с огнем брошены все имеющиеся ресурсы. К тушению огня намерены привлечь еще 500 человек. Пожарные призывают граждан не оставаться в своих домах в случае приближения огня, а немедленно вызывать пожарных и эвакуироваться.