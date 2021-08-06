Вашингтон, 6 августа, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Производитель Snickers был вынужден отказаться от своей рекламы, распространенной в Испании, из-за обвинений в гомофобии, сообщает 6 августа BBC.

Гей-парад

В 20-секундном ролике женоподобный испанский певец Алесс Гибаджа превращается в сурового бородатого мужчину с низким голосом после того, как съедает батончик Snickers.

Видео набрало большую популярность на прошлой неделе и спровоцировало бойкот против компании.

Производитель шоколада уже извинился за недопонимание и удалил рекламу.

Напомним, что в 2020 году к Владимиру Путину обратились активисты из Союза женщин России с просьбой запретить мороженое, продающееся в радужной упаковке. По их мнению такой внешний вид товара растлевает детей и рекламирует нетрадиционные ценности.